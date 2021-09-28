В Новосибирске изменился маршрут троллейбуса № 13. Фото: Павел КЛОКОВ

Во вторник, 28 сентября, стало известно об изменении маршрута троллейбуса № 13 в Новосибирске. Это связано с закрытием проезда на участке улицы Писарева — от дома № 43 по улице Мичурина до здания 84, расположенного на Красном проспекте. Об изменениях сообщили в мэрии города.

— Во время действия ограничений троллейбус 13 будет ездить по следующему маршруту: улица Богдана Хмельницкого — улица Дуси Ковальчук, Красный проспект. А далее — уже по привычной схеме в обоих направлениях, — уточнили в пресс-центре мэрии.

Известно, перекрытие участка связано с ремонтном теплотрассы по улице Писарева.

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