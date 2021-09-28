Самый теплый день недели ожидается сегодня в Новосибирске

28 сентября воздух прогреется до +9 градусов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 28 сентября, в Новосибирске будет самый солнечный и теплый день этой недели. Согласно Западно-Сибирскому гидрометцентру, сейчас на улице +9 градусов.

Однако уже с завтрашнему дня погода ухудшится. Прогнозы синоптиков обещают 29 сентября +4…+6 градусов, вернется переменная облачность, а во второй половине дня пойдет дождь.

Последний день сентября также выдастся холодным: кроме дождя пойдет еще и мокрый снег, а температура составит +5...+7 градусов.

По данным «Яндекс.Погоды», дожди продлятся до конца этой недели, а в воскресенье с утра будет снегопад.

Напомним, первый снег в Новосибирске прошел на выходных, 26 сентября. Мы собрали самые красивые фото и видео этого явления.

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