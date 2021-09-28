В Новосибирске до конца октября обновят асфальт на улице Кирова

Работа должна быть сдана до конца октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске к концу октября 2021 года планируют обновить дорожное покрытие на улице Кирова. Старое покрытие асфальт снимут, также дорожникам нужно поднять смотровые и дождеприемные колодцы. Об этом сообщил глава Новосибирска Анатолий Локоть.

— Объект сложный: проезжая часть очень широкая, интенсивное движение, под дорогой пролегает метрополитен. Поэтому качество укладки должно быть здесь особенно высоким, без брака, — уточнил мэр.

Градоначальник отметил, что времени на работу не так и много, так как ремонтные работы начались лишь в конце лета. Тем не менее объект должны сдать до 30 октября. В документации прописано, что ремонт будет сделан на 2,2 километрах дороги.

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