В Новосибирской области зафиксировали морозы до -9 градусов

В Новосибирской области похолодало до -9 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 28 сентября, в Новосибирской области похолодало до -9 градусов. Так, по словам жителей Искитимского района, столбики их термометров утром показали -9 градусов. В Западно-Сибирском Гидрометцентре подтвердили КП-Новосибирск, что утро в некоторых районах области выдалось морозным.

— В Искитимском районе утром, 28 сентября, зафиксирована температура -4 градуса, — уточнили КП-Новосибирск метеорологи.

О заморозках в соцсетях рассказали жители Бугринского, Нижней Ельцовки и Криводановки. Там столбики термометров с утра показывали -5…-6 градусов.

Напомним, утром 28 сентября Новосибирск окутал густой туман. Сам день обещает быть довольно теплым. По данным синоптиков, воздух днем прогреется до +8, а местами и до + 10 градусов.

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