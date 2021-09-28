В Новосибирской области зафиксировали морозы до -9 градусов

В Новосибирской области похолодало до -9 градусов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Во вторник, 28 сентября, в Новосибирской области похолодало до -9 градусов. Так, по словам жителей Искитимского района, столбики их термометров утром показали -9 градусов. В Западно-Сибирском Гидрометцентре подтвердили КП-Новосибирск, что утро в некоторых районах области выдалось морозным.
— В Искитимском районе утром, 28 сентября, зафиксирована температура -4 градуса, — уточнили КП-Новосибирск метеорологи.
О заморозках в соцсетях рассказали жители Бугринского, Нижней Ельцовки и Криводановки. Там столбики термометров с утра показывали -5…-6 градусов.
Напомним, утром 28 сентября Новосибирск окутал густой туман. Сам день обещает быть довольно теплым. По данным синоптиков, воздух днем прогреется до +8, а местами и до + 10 градусов.
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