В Новосибирске выставили на продажу дом за 80 миллионов

Дом располагается на 70 соток
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирской области в Ордынском районе продается дом за 80 миллионов рублей. Он расположен на берегу Обского водохранилища. Информация о продаже роскошного особняка появилось на сайте объявлений.
— Экологически чистое место, прекрасная природа, идеальное место для тех, кто любит проводить время на свежем воздухе, занимаясь активными видами отдыха!, — пишет продавец.
На территории усадьбы на площади 283 квадратов расположен основной дом, гостевой дом площадью 127 квадратов, а также гараж для транспорта и садовой техники, беседка с зоной барбекю, садовая беседка, игровые площадки для детей, летний бассейн, дом для персонала, отдельно выделенная садово — огородная зона.
В самом доме три этажа. На первом этаже есть кухня-столовая и гостиная с камином, гостевой санузел, хозяйственные помещения, сауна. На втором этаже — спальня с видом на залив, а также детские комнаты, санузел и холл. Третий этаж используется, как игровая зона для детей.
Кроме того, продавец рассматривает продажу территории в ипотеку. Сумма ежемесячных платежей при этом составит от 600 923 рублей.
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