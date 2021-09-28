В Новосибирске обрыв троллейбусных проводов заблокировал Димитровский мост. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 28 сентября, пробка сковала Димитровский мост. Причина тому — оборвавшаяся контактная сеть, упавшая на дорогу. Горожане рассказали о происшествии в соцсети.

— Провода буквально разорвали несколько элементов кузова у седана Hyundai Solaris, который ехал в сторону левого берега. Пластиковые части автомобиля разбросало по дороге, в том числе и на встречку, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, иномарка, пострадавшая от обрыва, получила серьезные повреждения. По словам очевидцев, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

Из-за обрыва движение троллейбусов в обоих направлениях парализовано. Тем самым затруднен проезд и для другого транспорта на мосту.

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