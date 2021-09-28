В Новосибирске продлили дачные маршруты до 10 октября

Последний маршрут будет 10 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Власти Новосибирска продлили маршруты, которые будут обслуживать садово-дачные общества с 1 по 10 октября. Такое решение связано с благоприятной погодой. Об этом сообщает мэрия города.

— Городские автобусы будут ходить по маршрутам: № 51 л «Нижняя Ельцовка — с/о «Отдых-2» и № 77 л «Улица Ветлужская — Сады» во все дни, кроме 4 октября. А с 1-10 октября до остановки «Северное кладбище» будут ездить автобусы: № 27 («Площадь Калинина — Отделение связи № 13»), № 73 («Отделение связи № 13 — Ул. Флотская»), № 46 («Отделение связи № 13 — Площадь Калинина») и маршрутное такси № 73 («ДК Кирова — Отделение связи № 13»), — уточнили в мэрии Новосибирска.

Также в сообщении сказано, что перевозить пассажиров будут по установленным ранее тарифам.

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