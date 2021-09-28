Власти Новосибирска изучают развитие метрополитена в городе

Местные власти положительно относятся к идее развития метро Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Новосибирской области изучают вопрос развития метро в областном центре. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в своем Инстаграм.

— В Новосибирске, я знаю, что от этой идеи пока не отказывается, регион прорабатывает и считает по деньгам возможность будущего строительства, — сообщил чиновник.

Хуснуллин затронул этот вопрос, когда на своей странице в соцсети Инстаграм отвечал на вопросы подписчиков о развитии метро в Красноярске и Челябинске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.