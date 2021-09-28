Власти Новосибирска изучают развитие метрополитена в городе

Местные власти положительно относятся к идее развития метро
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В правительстве Новосибирской области изучают вопрос развития метро в областном центре. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин в своем Инстаграм.
— В Новосибирске, я знаю, что от этой идеи пока не отказывается, регион прорабатывает и считает по деньгам возможность будущего строительства, — сообщил чиновник.
Хуснуллин затронул этот вопрос, когда на своей странице в соцсети Инстаграм отвечал на вопросы подписчиков о развитии метро в Красноярске и Челябинске.
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