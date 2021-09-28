Из-за густого тумана в Новосибирске не смогли приземлиться несколько самолетов

Из-за тумана снизилась видимость Фото: Евгений КОЧКИН

Во вторник, 28 сентября, в новосибирском аэропорту Толмачево не смогли приземлиться четыре пассажирских самолета. Это произошло из-за густого утреннего тумана. Они улетели на запасные аэродромы. Такую информацию озвучили в пресс-службе аэропорта.

— Речь идет о рейсах: 1890 Анталия — Новосибирск, 6541 из Санкт-Петербурга, 2937 Сочи — Новосибирск, 311 Сочи — Новосибирск улетели на запасные аэродромы, — рассказал представитель аэропорта.

Напомним, рано утром, 28 сентября, Новосибирск окутал густой утренний туман, из-за которого видимость значительно снизилась.

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