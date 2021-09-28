В Новосибирске в ночном ДТП подросток сломал позвоночник. Фото: ГИБДД по Новосибирску.
В Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев случилось жесткое ДТП. Поздно вечером в понедельник, 27 сентября, там столкнулись две иномарки — Toyota Vitz и Toyota Mark II. Об аварии рассказали в ГИБДД по городу.
— 38-летний водитель Toyota Vitz двигался по улице Сибиряков-Гвардейцев со стороны улицы Северный проезд, в сторону улицы Мира. И у дома у 54Б на Сибиряков-Гвардейцев, пытаясь развернуться в обратную сторону, столкнулся с машиной Toyota Mark II, которой управлял водитель 1996 года рождения — он ехал по встречке, — уточнили в ведомстве.
В аварии серьезно пострадал пассажир «Тойоты Витц» — 16-летний подросток. Его госпитализировали с переломом позвоночника. Также у подростка диагностировали травму головы.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается полиция.
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