Сибиряков возмутило навязывание лишних продуктов при автокредитовании

Менеджеры могут пригрозить неодобрением в кредите при отказе от услуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцы пожаловались в Банк России 144 раза за 8 месяцев 2021 года из-за навязывания продуктов. Горожан не устраивает такая настойчивость различных банков. Чаще всего это происходит при оформлении потребительских кредитов.

— О том, что есть навязанный продукт человек понимает лишь тогда, когда наступает время ежемесячного платежа. Так происходит если этот продукт был «замаскирован» внутри самого договора. Менеджеры могут заявить об отказе в кредите, если потребитель не соглашается на эти опции, что никак не сходится с правами потребителя. Чтобы защитить граждан от подобного, с 30 декабря вступят в силу изменения в законе «О потребительском кредите», которые позволят отказываться от навязанных услуг при кредитовании, — рассказал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Морев также отметил, отказаться от навязанной услуги в период охлаждения можно будет с 30 декабря 2021 года. Это нужно сделать в течении 14 дней с момента подписания договора. Правила коснутся не только офлайн сделок, но и онлайн.

Всего за 8 месяцев 2021 года жители СФО пожаловались в Банк России 657 раз на навязывание в банках. Такой показатель был и в прошлом году.

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