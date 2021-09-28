Сибиряков возмутило навязывание лишних продуктов при автокредитовании

Менеджеры могут пригрозить неодобрением в кредите при отказе от услуг
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирцы пожаловались в Банк России 144 раза за 8 месяцев 2021 года из-за навязывания продуктов. Горожан не устраивает такая настойчивость различных банков. Чаще всего это происходит при оформлении потребительских кредитов.
— О том, что есть навязанный продукт человек понимает лишь тогда, когда наступает время ежемесячного платежа. Так происходит если этот продукт был «замаскирован» внутри самого договора. Менеджеры могут заявить об отказе в кредите, если потребитель не соглашается на эти опции, что никак не сходится с правами потребителя. Чтобы защитить граждан от подобного, с 30 декабря вступят в силу изменения в законе «О потребительском кредите», которые позволят отказываться от навязанных услуг при кредитовании, — рассказал начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.
Морев также отметил, отказаться от навязанной услуги в период охлаждения можно будет с 30 декабря 2021 года. Это нужно сделать в течении 14 дней с момента подписания договора. Правила коснутся не только офлайн сделок, но и онлайн.
Всего за 8 месяцев 2021 года жители СФО пожаловались в Банк России 657 раз на навязывание в банках. Такой показатель был и в прошлом году.
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