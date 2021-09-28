Новосибирск окутал густой туман. Фото: Евгений КОЧКИН

Во вторник, 28 сентября, Новосибирск окутал густой утренний туман. Читатели КП-Новосибирск поделились кадрами впечатляющего явления.

Город накрыло дымкой с рассветом. Фото: Евгений КОЧКИН

С каждым часом туман становится плотнее. Фото: Евгений КОЧКИН

Новосибирцы восхитились природным явлением. Фото: Евгений КОЧКИН

— Встречал рассвет и заметил, как туман плотной дымкой надвигается на город. Выглядело завораживающе! — рассказали КП-Новосибирск читатели.

Кстати, синоптики прогнозируют днем солнце и до +10! Фото: Евгений КОЧКИН

По словам горожан, природное явление значительно снизило видимость.

Новосибирцы говорят, туман ухудшил видимость на дорогах. Фото: Евгений КОЧКИН

Осенник туман накрыл Новосибирск. Фото: Евгений КОЧКИН

О тумане предупреждали и синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. Кстати, во вторник, 28 сентября, по прогнозу метеорологов, будет довольно приятный день. Так, днем в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +6…+8 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, с порывами2-7 метров в секунду. А по области воздух прогреется до +10 градусов.

27 сентября будет ясный и теплый осенний день. Фото: Евгений КОЧКИН

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