Новосибирск окутал густой туман.
Фото: Евгений КОЧКИН
Во вторник, 28 сентября, Новосибирск окутал густой утренний туман. Читатели КП-Новосибирск поделились кадрами впечатляющего явления.
Город накрыло дымкой с рассветом.
Фото: Евгений КОЧКИН
С каждым часом туман становится плотнее.
Фото: Евгений КОЧКИН
Новосибирцы восхитились природным явлением.
Фото: Евгений КОЧКИН
— Встречал рассвет и заметил, как туман плотной дымкой надвигается на город. Выглядело завораживающе! — рассказали КП-Новосибирск читатели.
Кстати, синоптики прогнозируют днем солнце и до +10!
Фото: Евгений КОЧКИН
По словам горожан, природное явление значительно снизило видимость.
Новосибирцы говорят, туман ухудшил видимость на дорогах.
Фото: Евгений КОЧКИН
Осенник туман накрыл Новосибирск.
Фото: Евгений КОЧКИН
О тумане предупреждали и синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра. Кстати, во вторник, 28 сентября, по прогнозу метеорологов, будет довольно приятный день. Так, днем в Новосибирске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +6…+8 градусов. Ветер будет дуть северо-западный, с порывами2-7 метров в секунду. А по области воздух прогреется до +10 градусов.
27 сентября будет ясный и теплый осенний день.
Фото: Евгений КОЧКИН
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