ХК «Сибирь» проиграла «Северсталь» с счетом 0:1

Шайбу отправили в ворота «Сибири» в конце 3-го периода. Фото: hcsibir.ru

Хоккейный клуб «Сибирь» уступил победу «Северсталю» в Череповце. Игра завершилась со с счетом 0:1 в пользу принимающей стороны. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».

— Сегодня была равная игра, шла до гола. У нас были моменты, но мы их не реализовали, а соперник сделал это более четко и грамотно. Команда безобразно играет, во-вторых, и, в-третьих, периодах, перестает выполнять игровое задание, — заявил тренер команды ХК «Сибирь» Андрей Мартьемьянов.

Шайбу хозяева забросили в ворота соперников в конце третьего периода. Следующая игра у «Сибири» состоится в Москве 29 октября с «ЦСКА».

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