Пробки в Новосибирске на утро 28 сентября 2021 года: затор на улице Титова

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 28 сентября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 28 сентября 2021 года: затор образовался на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Котовского, Станиславского и Ватутина. Движение затруднено по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Пробки сковали улицы Пархоменко, Плахотного и Римского-Корсакова. Сложно проехать по улицам Студенческой, площади Лыщинского и улице Блюхера.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Также пробки сковали улицы Зыряновскую, Гурьевскую и Кирова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 28 сентября, составил 6 баллов.

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