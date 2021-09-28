Под Новосибирском поезд насмерть сбил пенсионерку. Фото: УТ МВД СФО.

Трагедия произошла в районе станции Искитим под Новосибирском. Там в понедельник, 27 сентября, погибла пожилая женщина — ее сбил поезд. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО.

— Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, установила, пенсионерка переходила пути в неположенном месте. Увидев поезд, она не остановилась, а продолжила идти, однако споткнулась и упала. Машинист пытался затормозить, но наезда избежать не получилась. Полученные травмы стали фатальными для пенсионерки, — уточнили в ведомстве.

Сейчас в полиции устанавливают личность погибшей. На вид ей 70-80 лет, рост около 160 сантиметров, среднее телосложение. У нее были седые волосы. В день трагедии бабушка была одета в черную куртку, черную юбку в красный цветок, розовый платок с черным рисунком и бело-голубые кроссовки. С собой у нее была тряпичная сумка с небольшим тканным кошельком. В кошельке прикреплены ключи от домофона.

В транспортной полиции призвали всех, кто опознал погибшую, позвонить по номеру — +7 (383) 338-24-61.

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