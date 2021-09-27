В Новосибирске в конце сентября будет прохладная и пасмурная погода

Синоптики пообещали прохладную и пасмурную погоду на последние дни сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики пообещали прохладную и пасмурную погоду на последние дни сентября. Столбик термометра не будет подниматься выше 5-8 градусов тепла.

— С 28 по 30 сентября в Новосибирске установится пасмурная погода. В среду и четверг возможен небольшой дождь. Температура воздухе в среднем будет достигать отметки в +5…+8 градусов тепла. Ветер будет дуть со средней скоростью 2-8 метров в секунду, местами возможны порывы до 13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндекс.Погода. Они сообщают, что во вторник, 28 сентября, в Новосибирской области будет ясно, а температура воздуха может подняться до +9 градусов. В среду и четверг, при этом, ожидается похолодание до +5 градусов и дожди.

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