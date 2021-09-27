Судебные приставы приписали бывшему жениху Ольги Бузовой - блогеру Давиду Манукяну - несуществующие долги

Давид Манукян расплатился с долгами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если блогер Давид Манукян зайдет в базу судебных приставов, то очень удивится: он вновь оказался в списке должников. Напомним, Dava в начале года действительно в этой базе был: он задолжал двум новосибирским риелторам после скандала со строящейся квартирой. Риелторы внесли более миллиона рублей, но жилье так и не получили.

И только с этим долгом Манукян рассчитался, как всплыло еще два - исполнительские сборы за несвоевременную оплату задолженностей, причем оба - по 41 тысяче рублей.

В базе приставов блогер вновь стал должником.

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в УФССП по Новосибирской области чтобы выяснить, за что не расплатился блогер, и получили весьма неожиданный ответ:

- У Давида Манукяна нет долгов, эти суммы указаны по ошибке. Сейчас разбираемся, что произошло, - пояснили в ведомстве.

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