В Новосибирске глухие пробки сковали часть левого берега

Часть левого берега в Новосибирске сковали пробки. Фото: "АСТ-54"

Вечером в понедельник, 27 сентября, часть левого берега в Новосибирске сковали пробки. Затор растянулся по улице Петухова, Ватутина и Советскому шоссе.

— Доходило до того, что автомобилисты могли стоять без движения на протяжении получаса. Причиной коллапса, по словам новосибирцев, могла послужить авария на въезде в ЖК «Матрешкин двор», а также застрявшая в грязи фура, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Затор растянулся по улице Петухова, Ватутина и Советскому шоссе. Фото: yandex.ru

Даже сейчас, несмотря на позднее время, на этом участке города по-прежнему существуют автомобильные заторы. При этом в целом движение в городе сейчас свободное — согласно данным портала Яндекс.Карты общая загруженность городских дорог сейчас составляет всего 1 балл.

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