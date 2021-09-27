Новосибирский вирусолог Александр Чепурнов заявил о начале четвертой волны коронавируса

По словам ученого, в регионе и в целом в стране наблюдается отчетливый рост заболеваемости ковидом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины в Новосибирске Александр Чепурнов считает, что четвертая волна коронавируса уже пришла в Новосибирскую область. По словам ученого, в регионе и в целом в стране наблюдается отчетливый рост заболеваемости.

— Раньше я не наблюдал такого явления, когда динамика заболеваемости шла бы с такими колебаниями: подъем-спад. То есть, если раньше заболеваемость шла на убыль, то она шла на убыль. А сейчас мы наблюдаем такую ситуацию: сначала происходит какой-то период затишья, а потом снова начинается рост. Сейчас, например, мы отчетливо видим его на примере крупных городов, в частности — Москвы, которая всегда первой реагирует на пандемию. При этом, в этот раз никакого резкого спада между двумя волнами не было, — пояснил КП-Новосибирск Александр Чепурнов. — Возможно, это может быть связано с тем, что третья волна, которую мы ждали весной, пришла к нам только летом, с вязи с появлением штамма «дельта». Исходя из этого всего я и могу сделать делать выводы о том, что четвертая волна все-таки наступила у нас. Вопрос сейчас в том, насколько она будет «высокой». Все-таки, сейчас уже есть много людей из числа «активного населения», которые переболели ковидом. Да и прослойка вакцинированных людей уже образовалась, пусть не такая большая, как хотелось бы, но все же она есть.

Напомним, по данным областного оперштаба на утро 27 сентября, всего в Новосибирской области с начала пандемии было зарегистрировано 63 028 случаев коронавируса, 161 из них — за последние сутки. Из числа заболевших — 5 178 детей.

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