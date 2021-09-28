Кот из Владивостока проехал полстраны в грузовике и сбежал под Новосибирском

Кота искали четыре часа. Фото: "Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск." "ВКонтакте"

Кот из Владивостока проехал полстраны на грузовике и сбежал под Новосибирском. Хозяйка животного Ксения Цветкова рассказала КП-Новосибирск, как потерялся питомец.

История началась с того, что семья Ксении решила переехать из Владивостока в Великий Новгород. Нужно было перевезти вещи, и Цветковы нашли дальнобойщика на «Авито». Мужчина согласился перевезти не только вещи и мебель и трех котов на грузовике с закрытым кузовом. Однако на полпути к цели один из котов сбежал:

— Дальнобойщик присылал фото, гулял с котами на шлейках, водил в туалет и каждый день рассказывал, как они себя чувствуют. Даже говорил, что один раз нашему коту Брауни уже удавалось сбежать: он искал кота два часа и нашел, — рассказала КП-Новосибирск Ксения Цветкова.

27 сентября Брауни снова сбежал в районе Мошково. Мужчина искал его четыре часа, но не нашел. Ксения через соцсети обратилась за помошью к местным жителям и верит, что ее любимец найдется.

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