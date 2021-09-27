Новосибирец угрожал открыть стрельбу в кафе из-за отказа жарить ему картошку

Мужчина угрожал стрельбой посетителям кафе из-за не отказа приготовить ему с женой жареную картошку. Фото: "Гвардия"

В Новосибирске задержали мужчину, который угрожал стрельбой посетителям кафе из-за не отказа приготовить ему с женой жареную картошку. Инцидент произошел вечером в субботу, 25 сентября.

— В 23:10 в дежурную часть поступил вызов из кафе на улице Кирова. Там уже изрядно нетрезвая супружеская пара отказывалась оплачивать счет на 1500 рублей, утверждая, что их плохо обсужили. Гнев супругов (в большей степени супруги) вызвал отказ приготовить порцию жареного картофеля — кухня кафе в столь позднее время была закрыта, — рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

Прибывший на место экипаж ГБР задержал женщину, а ее муж на тот момент вышел из заведения. Однако уже скоро вернулся вооруженный карабином «Сайга» и стал угрожать посетителям кафе стрельбой. К счастью, бойцам ГБР удалось обезоружить нападавшего. Как выяснилось позже, оружие было заряжено боевыми патронами и приготовлено к использованию.

Задержанных сибиряков и оружие передали сотрудникам полиции. Выяснилось, что мужчине 52 года, он живет в соседнем с кафе доме и работает доставщиком готовой еды. Сибирякам может грозить сразу несколько уголовных статей, в том числе и 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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