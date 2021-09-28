В Новосибирске начался суд над экс-полицейским, избившим до смерти любимую

Потерпевшая два года жаловалась в полицию на побои Фото: Евгения ГУСЕВА

Сибирячка три года терпела побои от сожителя, пока не погибла: в прокуратуре Кировского района рассказали подробности случившегося.

Все произошло в доме на улице Западной: во время ссоры 54-летний пенсионер МВД несколько раз ударил кулаком свою 45-летнюю сожительницу. Женщина уснула, а наутро скончалась от черепно-мозговой травмы.

— Известно, что с 25 июня 2017 года по 2 августа 2019 года бил сожительницу: женщина фиксировала побои в больнице, жаловалась в полицию. В заявлениях упоминала, что испытывала моральное чувство страха. Дебош периодически возникал на бытовой почве, — рассказала «КП-Новосибирск» помощник прокурора Кировского района Анастасия Попова.

Подозреваемый ранее не был судим, официально не работал. Его сожительница тоже не имела проблем с законом и жила за счет сдачи квартиры.

— Обвиняемый не признал вину, не был арестован и находится под подпиской о невыезде. Интересы погибшей представляет дочь, она настаивает на строгом наказании, — добавила Анастасия Попова.

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