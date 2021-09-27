Жительница Новосибирска пожаловалась на отсутствие отопления в доме

Женщина боится, что их не подключат к отоплению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирска пожаловалась на отсутствие отопления. Она живет в Заельцовском районе на улице Калинина.

— От нас отказалась прошлая управляющая компания. Вроде как назначили новую, но они с нами никаких договоров не заключали и ничего про отопление не говорили, — рассказала КП-Новосибирск Елена, жительница дома.

По словам женщины, она уже несколько дней не может дозвониться до новой компании, чтобы узнать когда в ее квартире батареи наконец-то станут горячими.

Напомним, что на выходных новосибирцы остались без отопления. Тепло не подключили по адресам Чехова, 273, Красный проспект 81/3, Советская 50а, Громова, 18, Петухова, 99/2, Петухова, 103 /3 и другим. В СГК объяснили, почему так произошло.

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