В Новосибирске иномарка влетела в забор: водитель в больнице

В Новосибирске «Тойота», уходя от столкновения с другой машиной, влетела в ограждение. Водитель попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Тойота», уходя от столкновения с другой машиной, влетела в ограждение. Водитель попал в больницу.

— 56-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, ехавший по улице Фабричной, со стороны площади Будагова, в сторону улицы Владимировской. Там, уходя от столкновения с автомобилем, он въехал в дорожное ограждение, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Водитель попал в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Пострадавшего в результате ДТП водителя иномарки доставили в больницу с подозрением на перелом ноги. На месте случившегося работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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