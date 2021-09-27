Сибирячка пожаловалась на хамское поведение водителя автобуса

В автобусе была давка. Фото: соцсети
Жительница Новосибирска пожаловалась на хамское поведение водителя автобуса. Она возвращалась поздно вечером в переполненном транспорте и не могла протиснуться через людей, к передней двери.
— Я села на Студенческой. На Маркса автобус полностью заполнился людьми. Я решила лишний раз не устраивать давку — протискиваться в середину — попросила водителя на остановке «Петропавловской» открыть переднюю дверь. Рядом стоял мужчина, которому тоже нужна была эта остановка, — пишет сибирячка в социальных сетях. — Я постучала в окно водителя и попросила. Ничего! Мужчина приоткрыл окошко к водителю, чтобы попросить тоже. И тут же от водителя понеслись маты, окно захлопнулось и автобус тронулся.
По словам пассажирки ей пришлось идти до средней двери, чтобы выйти на своей остановке.
— Мужчина, вышедший со мной, решил сфотографировать автобус, но его тоже покрыли матом, — говорит женщина.
Однако в комментариях сибирячку осудили за ее поведение:
— А зачем к водителю вообще в окно лезть было?
— А может вы не вежливы с ним были?
— Зачем мужчину было вообще отвлекать?
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