Сибирячка пожаловалась на хамское поведение водителя автобуса

В автобусе была давка. Фото: соцсети

Жительница Новосибирска пожаловалась на хамское поведение водителя автобуса. Она возвращалась поздно вечером в переполненном транспорте и не могла протиснуться через людей, к передней двери.

— Я села на Студенческой. На Маркса автобус полностью заполнился людьми. Я решила лишний раз не устраивать давку — протискиваться в середину — попросила водителя на остановке «Петропавловской» открыть переднюю дверь. Рядом стоял мужчина, которому тоже нужна была эта остановка, — пишет сибирячка в социальных сетях. — Я постучала в окно водителя и попросила. Ничего! Мужчина приоткрыл окошко к водителю, чтобы попросить тоже. И тут же от водителя понеслись маты, окно захлопнулось и автобус тронулся.

По словам пассажирки ей пришлось идти до средней двери, чтобы выйти на своей остановке.

— Мужчина, вышедший со мной, решил сфотографировать автобус, но его тоже покрыли матом, — говорит женщина.

Однако в комментариях сибирячку осудили за ее поведение:

— А зачем к водителю вообще в окно лезть было?

— А может вы не вежливы с ним были?

— Зачем мужчину было вообще отвлекать?

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