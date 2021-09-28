Погода в Новосибирске на 28 сентября 2021 года: выглянет солнце

В городе будет небольшое потепление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 28 сентября 2021 года: станет немного теплее за счет того, что прекратятся дожди и будет слабый ветер. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Днем в Новосибирске потеплеет +6…+8 градусов, ночью — похолодание до -1...+1. Будет облачно, преимущественно без осадков, подует северо-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. В Новосибирской области температура будет +5...+10 градусов, ночью будет -1...+4, при прояснениях — до -6 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. При прояснениях туманы, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным «Яндекс Погоды», день будет еще теплее: до +9 градусов, а ночью температура опустится до +2. На небе будет мало облаков, а новосибирцев порадует солнце.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.