В Новосибирске иномарка сбила 13-летнего мальчика, переходившего дорогу

Иномарка сбила подростка, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером в понедельник, 27 сентября, иномарка сбила подростка, переходившего дорогу. ДТП случилось в Заельцовском районе города.

— Сегодня, около половины шестого вечера, около дома №96 по улице Сухарная автомобиль Volkswagen Touareg сбил 13 мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего школьника доставили в больницу с травмой головы и ушибами. На месте случившегося работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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