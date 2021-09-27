Директора новосибирского филиала «Росгосстраха» подозревают в мошенничестве на 13 миллионов рублей

Директора новосибирского филиала «Росгосстраха» подозревают в мошенничестве на 13 миллионов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Директора новосибирского филиала «Росгосстраха» подозревают в мошенничестве на 13 миллионов. Против него возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ.

Как пояснил КП-Новосибирск источник, директор филиала, используя свое служебное положение, заключил с одной компанией генеральный полис транспортного страхования грузов (взрывчатых веществ промышленного назначения). Страховая премия по нему составила более 16 миллионов рублей. Страховым агентом сделки выступило отдельное ИП, которому по договору за работу должны были заплатить 13, 6 миллионов рублей. Однако по факту руководитель Филиала знал, что подобных услуг в данном деле ИП не оказывало.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.