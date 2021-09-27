В Новосибирске скончался известный «морж» Алексей Моисеев

Скончался руководитель Новосибирского клуба зимнего плавания Алексей Моисеев. Фото: "Белые медведи" на Алтае

Скончался руководитель Новосибирского клуба зимнего плавания Алексей Моисеев. Сибиряка не стало 25 сентября после несчастного случая на производстве, где он работал. Знакомые мужчины выразили свои соболезнования на его странице в соцсетях.

— Леша, как же так… Прощай дружище! Светлая память, соболезнования родным, — пишут люди.

Алексею Моисееву было 46-лет, в Новосибирске его знали как «моржа» со стажем, организатора зимних заплывов и забегов, которые пользовались большой популярностью. У сибиряка остались жена и дети.

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