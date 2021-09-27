Новосибирский спортсмен Роман Власов прошел отбор на чемпионат мира по греко-римской борьбе

Новосибирский спортсмен Роман Власов прошел отбор на чемпионат мира-2021. Фото: НРОФ.

Новосибирский спортсмен Роман Власов станет участником чемпионата мира по греко-римской борьбе. Соревнования пройдут в Осло — с 7 по 10 октября. Двукратный призер олимпийских игр в категории до 77 килограмм получил это право на международном турнире «Любомир Иванович Геджа». Там, 4 сентября, он победил своего главного соперника — чемпиона мира Абуязида Манцигова.

Как сообщили в Новосибирском региональном общественном фонде, Власов — самый опытный и самый титулованный участник национальной команды. Его единогласно выбрали капитаном греко-римской сборной.

Свое первое золото Власов завоевал 10 лет назад в Стамбуле — там он победил двукратного чемпиона мира Сульчука Чеби. К ярким победам можно отнести и серебро в Будапеште на первенстве планеты и победу на чемпионате мира в Лас-Вегасе в 2015 году.

В предстоящем чемпионате мира ожидается серьезная конкуренция во всех весовых категориях. Известно, эти соревнования пройдут со зрителями.

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