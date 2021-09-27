Прокуратура проверит управляющие компании из-за отсутствия отопления в домах Новосибирска

Прокуратура проверит управляющие компании из-за жалоб сибиряков об отсутствии отопления в нескольких домах в Кировском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске прокуратура проверит управляющие компании из-за жалоб сибиряков об отсутствии отопления в нескольких многоквартирных домах в Кировском районе.

— Прокуратура организовала проверку сведений об отсутствии теплоснабжения в многоквартирных домах по улицам: ХХ Партсъезда, 11, Петухова, 99/2, Зорге, 253, Громова, 18, Петухова, 103/3, Немировича-Данченко, 139/3, Оловозаводская,1/2, Чигорина, 14/1, Герцена,1/2 и Громова, 17/2, — сообщили в областной прокуратуре. — Ведомство оценит действия управляющих и иных организаций по исполнению жилищного законодательства и в сфере ЖКХ.

Напомним, ранее СГК публиковала полный график подключения отопления в Новосибирске. Так, с 21 сентября, первыми тепло получили социальные объекты: школы, детские сады, больницы. С 22 по 23 сентября отопление появилось в домах в части Центрального, Дзержинского, Октябрьского, Ленинского, Калининского и Первомайского районов. А с 24 по 25 сентября — большая часть Октябрьского, Дзержинского, Центрального, Заельцовского и Калининского. Оставшиеся территории: часть Центрального округа, Ленинского и Кировского районов должны были снабдить теплом с 26 по 27 сентября.

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