В Новосибирске отключили последний фонтан

Фонтаны заработают к следующему сезону Фото: Светлана Макеева

В Новосибирске в Центральном парке отключили последний действующий фонтан до следующего сезона. Сейчас городской объект готовят к зиме, накрывая его пленкой.

— С 27 сентября фонтан будет законсервирован на зиму, — сообщили на официальной странице парка.

Предыдущие три дня, с 24-26 сентября, по техническим причинам отменили запланированное проектное шоу на фонтане.

Как рассказал директор МУП «Горфонтан» Валерий Науменко, другие городские фонтаны уже отключены. Их готовят к консервации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.