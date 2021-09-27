В Новосибирске отключили последний фонтан

Фонтаны заработают к следующему сезону
Фото: Светлана Макеева
В Новосибирске в Центральном парке отключили последний действующий фонтан до следующего сезона. Сейчас городской объект готовят к зиме, накрывая его пленкой.
— С 27 сентября фонтан будет законсервирован на зиму, — сообщили на официальной странице парка.
Предыдущие три дня, с 24-26 сентября, по техническим причинам отменили запланированное проектное шоу на фонтане.
Как рассказал директор МУП «Горфонтан» Валерий Науменко, другие городские фонтаны уже отключены. Их готовят к консервации.
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