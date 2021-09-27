ТУАД объявило повторный аукцион для капремонта дорог в Новосибирской области

Аукцион пройдет 4 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске Территориальное управление автомобильных дорог объявило о повторном аукционе для капремонта дорог за 67,2 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

— Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать объект заказчику с качеством, соответствующим условиям контракта. А также обеспечить выполнение всех работ в соответствии с документацией, — сообщает требования заказчик.

Ремонт сделают на участках: Новосибирск — аэропорт Толмачево, Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р», Новосибирск — Красный Яр и от села Криводановка до Северного обхода Новосибирска. Каждая длина участков составляет 0,5 км.

Ранее аукцион выиграл ИП, которому в последствии отказали из-за нарушений некоторых пунктов. После чего аукцион признали недействительным и было принято решение объявить его заново. Торги пройдут на этот раз 4 октября.

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