Новосибирская область представила инвестиционный потенциал АПК в Москве. Фото: предоставлено правительством НСО.

В Москве на площадке Россельхозбанка прошла стратегическая сессия «Инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса Новосибирской области». Участие в ней принял губернатор региона Андрей Травников. В сессии также были задействованы представители Правительства РФ, Министерства сельского хозяйства и представители аграрного бизнес-сообщества. Об этом рассказали в Правительстве Новосибирской области в понедельник, 27 сентября.

По словам Андрея Травникова, важно развивать переработку сельхоз сырья в Новосибирской области, а также обеспечить сельское хозяйство кадрами. Кроме того, села Новосибирской области необходимо обеспечить сотрудниками соцсферы — педагогами, работниками культурной сферы, а также медиками. Он отметил, что в регионе третий год подряд реализуют проект сельской ипотеки для сотрудников социальной сферы совместно с Россельхозбанком.

— За последние пять лет ни один колледж, техникум региональной системы СПО не был сокращен, мы целенаправленно укрепляем материальную базу, увеличиваем контрольные цифры приема, увеличиваем целевую подготовку — на ближайшие пять лет, с учетом федеральной поддержки, наши региональные ресурсы мы будем направлять на развитие системы профессионального образования, в первую очередь колледжей и техникумов, расположенных на сельской территории. Мы постоянно совершенствуем меры государственной поддержки агропромышленной отрасли, усиливаем тренд на стимулирование роста эффективности и производительности АПК, росте масштаба наших предприятий — от малого и среднего до крупного, — отметил губернатор.

По данным регионального Правительства, развитие сельского хозяйства в Новосибирской области идет ускоренными темпами в сравнении со средними темпами по России.

Как заявили в Россельхозбанке, в ближайшее пятилетие сохранение таких темпов роста потребует 100 миллиардов рублей. Эти деньги нужны, чтобы развивать экспортный и логистические потенциалы региона, а еще агротехнологии и переработку сельхоз продукции. Кроме того, средства необходимы для того, чтобы вернуть в оборот земли сельхоз назначения. В банке также отметили комплексный подход правительства Новосибирской области в развитии АПК.

Известно, сейчас Новосибирская область не только покрывает свои потребности, но и поставляет сельхоз продукцию по России, а еще экспортирует товары за границу — в 54 государства. Среди них — Монголия, Вьетнам, Китай, Азербайджан и другие страны.

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