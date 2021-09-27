В Новосибирске от коронавируса скончалась 97-летняя женщина

От коронавируса в Новосибирской области за сутки умерли 13 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

27 сентября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 13 пациентов инфекционного госпиталя.

— Это были двое мужчин в возрасте 54 и 64 года и одиннадцать женщин в возрасте 41, 45, 54, 64, 65, 69, 73, 74, 77, 84 и 97 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 2 951 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 161 человека, с выздоровлением выписали 39 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 63 028 случаев коронавируса, в том числе у 5 178 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 50 115 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 870 пациентов, в том числе 40 детей. В отделениях реанимации находятся 169 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 24 пациента.

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