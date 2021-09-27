Под Новосибирском сотрудник ППС спас мужчину из горящей машины. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудник отдела полиции «Искитимский» сержант полиции Иван Тузиков спас из горящего авто мужчину. Об инциденте, который случился в конце августа 2021 года, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Авария произошла на трассе Р256 «Чуйский тракт» вблизи Искитима. Там минивэн занесло под прицеп сломанного грузовика, стоявшего на автодороге. После столкновения легковушка вспыхнула. Очевидцами происшествия стали сотрудники ППС, патрулировавшие территорию. Они увидели, что водитель не мог выбраться из огненной ловушки — дверь сильно повредило ударом. Иван Тузиков, не теряя ни минуты, взял из салона служебного автомобиля огнетушитель и попытался сбить пламя. Он не мог сделать этого сразу, поэтому обратился к воителям мимо проезжавших авто. Вместе они локализовали пламя. Затем они вытащили из салона машины мужчину — он получил множественные травмы. Его доставили в больницу — уточнили в полиции.

По данным МВД, своевременная реакция Ивана Тузикова спасла человеку жизнь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.