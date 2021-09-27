Больницы Новосибирской области получили более 50 санитарных машин. Фото: предоставлено правительством НСО.

В больницах Новосибирской области обновляют автопарки. Так, по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы» медучреждения получили 52 новых санитарных автомобиля. В общей сложности в 2021 году в больницах появятся 86 санитарных машин. Об этом рассказали в правительстве Новосибирской области.

— Так, в больницы поступили Lada — Largus, Vesta, Niva, Granta, а еще машины марки «УАЗ» — внедорожник «УАЗ Патриот» и полноприводный грузопассажирский «УАЗ» семейства СРГ. Санитарный транспорт будут применять для доставки пациентов к медикам, а медиков — до места жительства пациентов. Кроме того, на таких автомобилях перевозят биоматериалы для лабораторных исследований и доставляют медикаменты жителям отдаленных районов, — уточнили в правительстве.

Известно, большинство автомобилей больницы купили самостоятельно, а 17 машин централизованно приобрел и поставил российский Минпромторг.

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