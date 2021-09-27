В Новосибирске главу застройщика «Новомарусино» отправили на домашний арест

До 25 декабря он будет под домашним арестом
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске центральный районный суд отправил под домашний арест застройщика «Новомарусино» Вадима Варвянского. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
— Обвиняемому изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест сроком на 3 месяца до 25.12.2021. Также установлены некоторые запреты на действия: покидать и менять место жительства без разрешения, запрещено общаться с лицами, причастными к делу, без разрешения следователя, получать и отправлять письма. Также нельзя пользоваться Интернетом, звонить куда-либо кроме экстренных вызовов, — говорится в сообщении суда.
На данный момент обвиняемый уже освободили из СИЗО.
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