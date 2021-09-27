В Новосибирске все жилые дома подключат к отоплению 27 сентября

Тепло уже подано в 90% жилых домах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске обеспечат оставшиеся жилые дома теплом, отопление получат все горожане в понедельник, 27 сентября. Об этом рассказал на совещании в правительстве мэр города Анатолий Локоть.

— На сегодняшнее утро все образовательные учреждения на 100% обеспечены теплом. Объекты дополнительного образования на 93%, больницы на 98% социальных учреждения на 83%, жилой сектор на 90%. Сегодня в Ленинский и Кировский район будет подано тепло, это те самые оставшиеся концевики, — сказал мэр.

Также он отметил, что сегодня в Новосибирске последний день подачи тепла, далее будут выравнивать режим.

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