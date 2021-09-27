В Новосибирской области 91 класс перевели на дистанционное обучение из-за ковида.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В понедельник, 27 сентября, стало известно, что 91 класс в Новосибирской области ушел на удаленку из-за ковида. Об этом рассказал министр образования Сергей Федорчук на оперативном совещании в правительстве.
По его словам, в школах области зарегистрировали 148 зараженных коронавирусом. Среди них — 131 учеников и 17 преподавателей. В детских садиках области выявили 131 инфицированных ковидом — 9 сотрудников и 22 воспитанников. В профессиональных образовательных учреждениях на сегодняшний день — 42 заболевших.
Как стало известно на оперативном совещании, на больничных находятся 486 сотрудников образовательной сферы. Это более, чем 1%.
На карантин в регионе полностью закрыли одну школу и 1 детский сад. Частично перевели на дистанционку 18 школ области. Кроме того, частично приостановлена работа 54 детсадов.
Напомним, по данным на 20 сентября, на карантине из-за ковида были 80 классов.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области продлят действие режима повышенной готовности. Губернатор Андрей Травников призвал Минздрав подготовить соответствующие документы.
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