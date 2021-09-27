В Новосибирске 1700 домов остались без света и газа. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 27 сентября, в Новосибирске в 1730 домах отключили газ и свет. Информация об этом появилась на сайте «Мой Новосибирск».

По данным портала, газоснабжения лишились жители Ленинского района города. Здесь отключения связаны с ремонтными работами мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской.

Что касается света, его лишились жители сразу нескольких районов города. Аварийно электричество отключили в Ленинском районе — там без электричества остались жители 26 домов на улицах Котовского и Планировочной. Плановое отключение произошло на улице Пилотов. Света нет в Центральном, Октябрьском, Дзержинском районах Новосибирска.

Все отключения связаны с проведением ремонтных работ. В большинство домов свет вернется в 17:00 понедельника, 27 сентября.

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