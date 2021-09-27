Космонавт из Новосибирска может установить рекорд пребывания россиянок в космосе

Космический корабль пробудет на МКС188 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сибирячка Анна Кикина может установить рекорд пребывания россиянок в космосе в 2023 году. Сам полет запланирован на 2022 год. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

— Россиянка полетит на корабле «Союз МС-22» 21 сентября 2022 года и пробудет на МКС 188 дней до 18 марта 2023 года, — пишет издание.

До этого подобный рекорд принадлежал россиянке Елене Кондаковой. Она совершила два полета на орбитальной станции «Мир» и находилась в космосе 178 дней. Стоит отметить, что мировой рекорд продолжает держаться за американкой Пегги Уитсон, которая за три экспедиции на МКС налетала 666 дней.

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