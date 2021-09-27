В Толмачево задержали сибиряка, пытавшегося вывезти в Китай ордена на миллион рублей

В Толмачево задержали сибиряка, пытавшегося вывести в Китай ордена на миллион рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Омска пытался вывезти в Китай ордена и медали стоимостью свыше миллиона рублей. Его задержали в аэропорту Толмачево. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда культурных ценностей». Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в Новосибирской транспортной прокуратуре.

— Следствие установило, в России сибиряк купил 77 орденов и медалей, в числе которых были орден Красного Знамени, Ленина, Александра Невского, Отечественной Войны I и II степеней, а также медали «За победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «За боевые заслуги», «20 лет безупречной службы» I степени. Кроме того, у него обнаружили орденские книжки и удостоверения к медалям, — уточнили в ведомстве.

Общая стоимость орденов и медалей превысила миллион рублей. Мужчина хотел вывезти их в Китай через международный терминал в Толмачево. Его преступным действиям помешали правоохранители.

Дело в отношении сибиряка с обвинительным заключением, утвержденным новосибирским транспортным прокурором, направили в Обской городской суд. Там его в ближайшее время рассмотрят по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.