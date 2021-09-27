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Происшествия27 сентября 2021 6:02

Новосибирские пожарные спасли неадекватную женщину из горящей квартиры

В помещении вспыхнула микроволновка
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Новосибирские пожарные спасли неадекватную женщину из горящей квартиры.

Новосибирские пожарные спасли неадекватную женщину из горящей квартиры.

Фото: Иван Макеев

В Кировском районе Новосибирска загорелась квартира. Из задымленного помещения огнеборцы вывели женщину. Информация о ЧП, которое случилось в воскресенье, 26 сентября, появилась в соцсети.

— В трехкомнатной квартире горела микроволновка на кухне. Хозяйка жилища была в неадекватном состоянии — бросалась на пожарных, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По данным паблика, буйной женщине вызвали «Скорую помощь». В результате инцидента никто не пострадал.

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