Новосибирские пожарные спасли неадекватную женщину из горящей квартиры. Фото: Иван Макеев

В Кировском районе Новосибирска загорелась квартира. Из задымленного помещения огнеборцы вывели женщину. Информация о ЧП, которое случилось в воскресенье, 26 сентября, появилась в соцсети.

— В трехкомнатной квартире горела микроволновка на кухне. Хозяйка жилища была в неадекватном состоянии — бросалась на пожарных, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По данным паблика, буйной женщине вызвали «Скорую помощь». В результате инцидента никто не пострадал.

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