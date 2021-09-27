Вооружен экспресс-тестом на коронавирус и не опасен

В «Альфа Клиник» вы можете приобрести экспресс-тесты на антиген и антитела к SARS-CoV2. Фото: «Альфа Клиник».

Третья волна пандемии COVID-19 в Новосибирске пока не думает отступать. Остается открытым вопрос о том, как вовремя распознать, что заразился, и как сейчас ведет себя вирус. Об этом «КП» - Новосибирск» рассказала врач-инфекционист, главный врач медицинского центра «Альфа Клиник» Елена Фаст.

По словам специалиста, третья волна коронавируса отличается от двух предыдущих штаммом. Заболевание теперь протекает тяжелее, в том числе и у молодых пациентов. У заразившихся все реже пропадают вкусовые ощущения и обоняние. Чаще ковид проявляет себя нарушением работы желудочно-кишечного тракта. На фоне коронавируса у заболевшего обостряются хронические, соматические заболевания, которые были до момента инфицирования.

Переломить ситуацию и затормозить рост заболеваемости можно, сформировав иммунитет у 60% населения с помощью вакцинации.

- Особое внимание к тем, кто уже переболел коронавирусом и решил сделать прививку. Таким людям можно делать ее не раньше, чем через шесть месяцев после болезни. Кроме того, стоит отслеживать уровень антител: если через полгода он совсем низкий, то прививку лучше сделать, - объяснила главный врач медицинского центра «Альфа Клиник» Елена Фаст. - В нашей клинике можно пройти все доступные сейчас в России исследования и выявить, есть ли у вас антитела к коронавирусу, не болеете ли вы ковидом сейчас.

Провести исследование можно несколькими способами. Первый - высокоточные экспресс-тесты. Южнокорейский тест за 15 - 20 минут покажет, есть ли у вас «иммунитет к коронавирусу», а именно антитела IgM и IgG к SARS-CoV2. Быстро узнать, не болеете ли вы сейчас ковидом, поможет другой южнокорейский экспресс-тест, который является аналогом ПЦР. Второй вариант - лабораторное исследование, в котором изучают сам возбудитель, для получения результатов потребуется от 24 часов.

- Сегодня тесты на антитела и анализ на коронавирус востребованы. Купить тесты можно у нас в «Альфа Клиник». Наш сотрудник объяснит, как их правильно использовать и как трактовать результат, - добавила Елена Викторовна.

Переживаете, что заразились коронавирусом, хотите узнать, есть ли антитела к нему и при этом не ждать результат от 5 до 10 дней? Приходите в «Альфа Клиник»!

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