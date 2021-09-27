Сибирский Левша нарисовал на яблочной косточке портрет автора «Алых парусов». Фото: Владимир Анискин.

Известный микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин нарисовал на половинке яблочной косточки портрет писателя Александра Грина. Об этом сибирский левша рассказал на своей странице в соцсети.

По слова Владимира Анискина, он изобразил портрет акварельными красками. Подготовил произведение искусства он специально к поездке в Феодосию.

— В Феодосии есть музей Грина. Музею Грина я и подарил эту работу, — написал Владимир Анискин на своей странице во «Вконтакте».

Напомним, русский писатель и поэт Александр Грин родился в 1880 году. Его самые известные произведения — роман «бегущая по волнам», а также повесть-феерия «Алые паруса».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.