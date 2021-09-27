Сибирский Левша нарисовал на яблочной косточке портрет автора «Алых парусов». Фото: Владимир Анискин.
Известный микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин нарисовал на половинке яблочной косточки портрет писателя Александра Грина. Об этом сибирский левша рассказал на своей странице в соцсети.
По слова Владимира Анискина, он изобразил портрет акварельными красками. Подготовил произведение искусства он специально к поездке в Феодосию.
— В Феодосии есть музей Грина. Музею Грина я и подарил эту работу, — написал Владимир Анискин на своей странице во «Вконтакте».
Напомним, русский писатель и поэт Александр Грин родился в 1880 году. Его самые известные произведения — роман «бегущая по волнам», а также повесть-феерия «Алые паруса».
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