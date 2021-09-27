В Новосибирске загорелся строительный вагончик

Кадрами поделились очевидцы произошедшего. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске в понедельник, 27 сентября, на улице Широкая на территории железнодорожной станции «Новосибирск-Западный» загорелся строительный вагончик. Инцидент произошел сегодня утром в 06:46.

— Огнем был поврежден строительный вагончик на площади 10 квадратов. Пострадавших в результате пожара нет, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧ Росси по НСО.

Огнеборцы ликвидировали горение подсобного помещения в 07:01. Причины и обстоятельства произошедшего будут выясняться.

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