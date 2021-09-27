Тысячи новосибирцев остались без отопления в первый снежный день

Тепло поступит в дома согласно установленному графику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первый снежный день, 26 сентября, тысячи новосибирцев остались без тепла. Горожане начали массово жаловаться на отсутствие отопления в домах по адресу: Чехова, 273, Красный проспект 81/3, Советская 50а, Громова, 18, Петухова, 99/2, Петухова, 103 /3, Танковая, 27, Гоголя, 9, Зорге, 253, Котовского, 12/1, и многие другие.

— Сожалеем, что многие новосибирцы сейчас испытывают дискомфорт из-за отсутствия отопления. Делаем все возможное, чтобы быстрее обеспечить теплом всех горожан! На сегодня примерно 95% жилых домов с отоплением, остался финальный этап графика запуска тепла в жилых домах. Сегодня и завтра подключаем дома в нескольких районах города, — сообщил Телеграм канал «СГК Новосибирск».

По словам компании, отсутствие тепла может быть также из-за того, что управляющая компания не отрегулировала внутридомовое оборудование. А СГК может подключится к работе лишь по просьбе УК. Кроме того, причиной могут стать изношенные трубы, замена которых сейчас идет в нескольких адресах.

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