Синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю сентября в Новосибирске.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске в последнюю неделю сентября ожидаются дожди и прохлада. Данные об этом отражены на сайтах прогноза погоды.
Так, по информации «Яндекс Погоды», в понедельник, 27 сентября и вторник, 28 сентября, осадков не предвидится. В понедельник будет пасмурно и + 7, а вот во вторник, 28 сентября, даже выглянет солнце — будет облачно, с прояснениями. А воздух прогреется до +9 градусов.
Со среды, 29 сентября, в Новосибирске начнутся дожди. По данным синоптиков, они будут лить 4 дня — до субботы, 2 октября. Также будет прохладно — температуры составят +4…+5 градусов. В воскресенье, 5 октября, осадков не предвидится — будет пасмурно и +4 градуса.
Сайт Gismeteo также обещает дожди со среды, 29 сентября. По данным портала, небольшой дождь возможен и в воскресенье, 3 октября. А в понедельник, 4 октября, в городе пойдет снег с дождем.
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