Пробки в Новосибирске на утро 27 сентября 2021 года: затор на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 27 сентября 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 27 сентября 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Титова, Покрышкина и Троллейной. Заторы образовались Немировича-Данченко, проспекте Карла Маркса и улице Студенческой. Движение по улице Сибиряков-Гвардейцев также затруднено.

На правом берегу города водители стоят в пробке на Большевистской — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, пробки сковали улицы Добролюбова, Восход, Кирова и Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 27 сентября, составил 6 баллов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.